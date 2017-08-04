Журналист: Трамп однозначно ведет какую-то свою игру по отношению к России или же он просто камикадзе



подписал закон относительно санкций против России, Северной Кореи и Ирана, которые почти единогласно принял Конгресс. Белый дом опубликовал заявление, что в законе полно недостатков, но президент



Как отметил в своем блоге известный украинский журналист Юрий Луканов, до сих пор нет уверенности, что Трамп не ведет какую-то свою игру по отношении к России, потому Трамп говорит приятные для России вещи, например, о том, как бы он хотел с ней улучшить отношения, но действия его и США вообще очень жесткие в отношении Москве. Не такие жесткие, как бы нам хотелось, но все же неплохие.



Журналист подчеркивает, что общие настроения в Штатах антироссийские, да еще и расследование идет по Трампу относительно его коррупционных связей с русскими. Уголовного ничего не накопали, но нарушений этических норм полно, поэтому делать такие заявления, с такой формулировкой – это ухудшать свой имидж. Трамп сам дает основания предполагать, что это не хитрости, а он действительно имеет какие-то сантименты к Москве.

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Срочно: Ужасно стыдно: российскую журналистку в Украине поразил стенд с погибшими в войне на Донбассе Дональд Трамп подписал закон относительно санкций против России, Северной Кореи и Ирана, которые почти единогласно принял Конгресс. Белый дом опубликовал заявление, что в законе полно недостатков, но президент США ради единства общества его все подписал. Сам Трамп тоже в излюбленной себе манере в твиттере выразил свою точку зрения, подчеркнув, что Конгресс виновен в тому, что отношения США с Россией только ухудшаться.Как отметил в своем блоге известный украинский журналист Юрий Луканов, до сих пор нет уверенности, что Трамп не ведет какую-то свою игру по отношении к России, потому Трамп говорит приятные для России вещи, например, о том, как бы он хотел с ней улучшить отношения, но действия его и США вообще очень жесткие в отношении Москве. Не такие жесткие, как бы нам хотелось, но все же неплохие.Журналист подчеркивает, что общие настроения в Штатах антироссийские, да еще и расследование идет по Трампу относительно его коррупционных связей с русскими. Уголовного ничего не накопали, но нарушений этических норм полно, поэтому делать такие заявления, с такой формулировкой – это ухудшать свой имидж. Трамп сам дает основания предполагать, что это не хитрости, а он действительно имеет какие-то сантименты к Москве.