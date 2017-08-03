Таран: Трамп подписал указ о санкциях, и это его самый гуманный поступок по отношению к Кремлю

Президент Соединенных Штатов подписал указ об антироссийских санкциях, и теперь Конгресс ограничит его право на определение формата отношений США с другими государствами, а раньше это было прерогативой президента. Как передает replyua.net, об этом политолог Сергей Таран пишет на своей странице в Фейсбуке.
По его словам, Трампу пришлось подписать этот закон, поскольку в обратном случае продлили бы вето, и тогда президент оказался бы лузером. «Но настоящая ирония в том, что подписать, по признанию московитов, "самый жесткий пакет" санкций – это самое милосердное, что он мог сделать для Кремля, поскольку, если бы не подписал, Конгресс не только преодолел бы вето, но и придумал бы что-то "худшее", а Трампу оставалось бы разве что грозно хмурить брови», - пишет Таран.
Политолог отмечает, что Трамп слепо этот закон не подписывал, ведь если бы он это сделал, это значило бы, что он подписывается на роль второй скрипки в определении внешней политики США.