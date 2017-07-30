У командуванні Тихоокеанського флоту США не виключають удару по Китаю, якщо такий наказ видасть Трамп



За словами адмірала Скотта Свіфта, який є командувачем Тихоокеанського флоту Сполучних Штатів Америки, його відомство готове до нанесення ядерного удару по китайській території у тому випадку, якщо відповідний указ буде віддано главою Білого дому Дональдом Трампом. Про це



Свіфту задали запитання гіпотетичного плану про те, чи є можливим здійснення ядерної атаки з боку



Більше того, він підкреслив, що кожним окремим американським військовослужбовцем віддається присяга підкорятися главі Білого дому, оскільки він також керує збройними силам. Свіфт наголосив, що для демократії у США найголовнішим є відданість словам президента. Зазначимо, що участь у навчанні ВМС США та Австралії взяли понад три десятка військових морських суден.

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Срочно: Блогер: я впевнений, що після такого вчинку Путіна Європа та США відмінять санкції За словами адмірала Скотта Свіфта, який є командувачем Тихоокеанського флоту Сполучних Штатів Америки, його відомство готове до нанесення ядерного удару по китайській території у тому випадку, якщо відповідний указ буде віддано главою Білого дому Дональдом Трампом. Про це передає replyua.net з посиланням на Associated Press. Зокрема відомо про виступ Свіфта 27 липня перед учасниками конференції з питань безпеки, яка відбулася по завершенні спільних американсько-австралійських навчань у Австралійському національному університеті.Свіфту задали запитання гіпотетичного плану про те, чи є можливим здійснення ядерної атаки з боку США на Китай наступного тижня, якщо Трамп накаже це зробити. Він дав ствердну відповідь.Більше того, він підкреслив, що кожним окремим американським військовослужбовцем віддається присяга підкорятися главі Білого дому, оскільки він також керує збройними силам. Свіфт наголосив, що для демократії у США найголовнішим є відданість словам президента. Зазначимо, що участь у навчанні ВМС США та Австралії взяли понад три десятка військових морських суден.