Трамп обвинил Россию в том, что она была против его победы на выборах

Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов, высказал предположение о том, что в 2016 году Россия всячески противилась его победе в выборах президент. Как информирует replyua.net, об этом глава государства написал на своей странице в Твиттере.
«Другими словами, Россия выступила против Трампа на выборах 2016 года. Почему бы и нет, поскольку моя цель – сильная армия и низкие цены на нефть. Охота на ведьм!», написал президент. Этим постом президент прокомментировал заявление Билла Браудера, известного финансиста, который настаивает на том, что компания, стоящая за компроматом против президента США, работала по «указке российских властей». Браудер утверждает, что работа была направлена на снятие санкций с России.
Напомним, что финансист также заявил и о том, что Владимир Путин, президент России, является богатейшим человеком планеты, и на сегодняшний день его состояние приближается к 200 миллиардам долларов.