В августе США погрузятся в полную темноту на полтора часа

Специалисты из Соединенных Штатов сделали заявление о том, что в августе произойдет крупнейшее за последнее время солнечное затмение. Как информирует replyua.net, исследователи подчеркнули, что солнечное затмение коснется только Соединенных Штатов, и страна погрузится в полную темноту примерно на полтора часа.
За солнечным затмением в августе, которое станет самым длительным, будут наблюдать жители США, а также Гавайских островов и Аляски. Как заявляют американские источники, последний раз длительное солнечное затмение наблюдалось около пяти лет назад, однако на этот раз солнечная корона будет намного больше, из-за чего большая часть материка погрузится в темноту на 90 минут.
Напомним, что ранее жители северных районов США стали свидетелями северного сияния, что для этой зоны является крайне редким явлением. За северным сиянием можно было наблюдать во многих городах северных штатов США – тысячи людей засняли это красивое явление на видео.