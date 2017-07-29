Президент США подпишет закон об ужесточении антироссийских санкций

Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов, собирается подписать новый закон о санкциях против России. Как информирует replyua.net, такое заявление сделали в Белом доме, и эту информацию получили сразу несколько крупных СМИ, в том числе и Вашингтон Пост, который Трамп обвинял в размещении фейковых новостей.
«Трамп прочел ранние версии законопроекта, согласовывал его элементы и основываясь на своей реакции по этим переговорам, утвердил законопроект и намерен его подписать», сказано в заявлении источника. Законопроект предлагает сократить максимальный срок рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, а для компаний нефтегазового сектора – до 30 дней.
Кроме того, в Вашингтоне уже заявили, что сделают все возможное для того, чтобы остановить строительств газопровода «Северный поток-2». Между тем, в Брюсселе уже заявили, что новый пакет санкций совершенно не затронет США, однако может ударить по европейской экономике.