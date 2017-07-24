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Трампу показали новий авіаносець

Трампу показали новий авіаносець
У США відбулася офіційна церемонія прийняття на озброєння новітнього авіаносця USS Gerald R. Ford. Як інформує replyua.net, це перший новий авіаносець США за майже чотири десятиліття. Така подія була вшанована під час великої церемонії, на якій був і президент країни Дональд Трамп. На формальному рівні USS Gerald R. Ford взяли на озброєння минулого місяця, а 22 липня в Норфорку відбулася урочиста частина.

Новий американський авіаносець став найдосконалішим авіаносцем в світі. На його будівництво і озброєння пішло майже 13 мільярдів доларів. «Могутність США не має рівних», - заявив на церемонії Трамп, зазначивши, що цей авіаносець побудований з американської стали руками американських людей, і це 100-тисячотонні послання США світу.Авіаносець USS Gerald R. Ford продовжує нарощувати озброєння. Найвищого рівня своєї військової могутності він досягне до 2020 року. Очікуваний час експлуатації - 50 років.

Новий авіаносець є справжньою плавучою авіабазою, здатною вмістити одночасно не менше 75 бойових літаків. Судно розраховане на 4,6 тисячі осіб, але в звичайний час на ньому будуть служити 2,6 тисячі моряків. Кількісний склад персоналу можуть збільшувати в залежності від поставлених завдань. Минулого тижня США прийняли на озброєння ще одне військове судно. Детальніше в матеріалі «Сигнал для ворогів: США прийняли на озброєння новий ракетний есмінець».
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