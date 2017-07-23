Ще одна втрата: цього разу фанати сумують за актором із «Сам удома»

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Ще один відомий американський актор довів своїх фанів до розпачу раптовою смертю. Цього разу планета прощається із зіркою фільмів «Сам удома», - про це інформує новинний портал replyua.net з посиланням на матеріали агентства ВВС.Так, актор Джон Герд, який прославився своєю роллю у низці легендарних новорічних фільмів «Сам удома», був знайдений сьогодні, двадцять третього липня 2017 року, у власному готельному номері мертвим. Смерть констатували судмедексперти з округу Санта-Клара (штат Каліфорнія, Сполучені штати Америки). Наразі встановити причину смерті актора не вдалось. Єдине, що відомо – Герд винайняв кімнату в готелі після того, як переніс нескладну операцію на спині, проте лікарі про жодні ускладнення у процесі операції не вказували. Актору був сімдесят один рік.Як уже наголошувалось, вітчизняному глядачу він добре відомий своєю роллю Пітера Маккалістера (батька головного героя) у фільмах серії «Сам удома». Тим не менш, його кар’єра почалась набагато раніше – ще у 70-тих роках ХХ століття. Тоді він почав систематичні зйомки в кіно та серіалах. Його творчим найбільшим досягненням вважається номінація на премію «Еммі» за роль у серіалі «Клан Сопрано».