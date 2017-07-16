Политолог: может в США одумаются и объявят войну России, закидают ее быстренько и вынесут импичмент Трампу

Неделю США, Россия, ну и Украина тоже активно обсуждали важную тему – Трамп-младший сознался! Он контактировал с русскими. Ему понравились слова о наличии у русских компромата на Клинтон. Это импичмент Дональду Трампу, это тюремный срок заговорили все. Об этом в своем блоге пишет украинский политолог и блогер Алексей Голобуцкий.
По его словам, все бы и хорошо складывалось, но есть в США судья Джанин Пирро, которая привела всех «зрадофилов» в чувство, заявив, что США не ведет войну с Россией, а значит предпосылок к импичменту нет. Вот была бы война – тогда да, контакты с представителями иностранного правительства государства противников – это однозначно криминальное дело.
Алексей Голобуцкий отмечает, что демократы в Америке обязательно задумаются: ведь, действительно, от была бы война с Россией – мы бы не только младшего, мы бы обоих Трампов, мы бы всю семейку засадили и отомстили за компромат на Хиллари и импичмент вообще моментально проголосовали бы. «Вдруг еще не поздно? Объявят США по-быстрому войну России, скоренько – и на суд по Трампам! Ведь неплохой же план», – написал политолог.