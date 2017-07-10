На Путіна чекає жорсткий тролінг: Журналіст з Росії прокоментував призначення Уолкура на посаду спецпредставника США в Україні

В прямому ефірі радіо «Ехо Москви» російський журналіст Олексій Венедиктов вказав на важливий момент в призначенні Курта Уолкера спеціальним представником США в Україні в переговорах Білого дому з Росією. Про це інформує replyua.net.
«Свого часу посол Уолкер був одним з начальників штабів сенатора Маккейна - великого любителя Російської Федерації, - потім він був - увага! – за часів президентства Буша в 2008-му році, в останній рік правління Буша представником США в НАТО; а потім він пішов і очолив в штаті Арізона, штаті сенатора Маккейна інститут, який називається Інститут Маккейна», - описав Венедиктов кар'єрну діяльність Курта Уолкера. Також журналіст нагадав слова Уолкера, коли він виступав в квітні на слуханнях в Сенаті США по Україні: «Росія зробила військову агресію, нахабну, - цитую, - щодо Грузії, Молдови та України, тримає там війська, незаконно захопила Крим, і не можна допускати , щоб ми, американці, цю річ пропускали повз вуха».
«Таким чином, говорити про те, що «А! вони пішли нам назустріч і призначили спеціального представника в Україні ...» - так, вони пішли ... Такий тролінг жорсткий», - підкреслив Венедиктов. Також він додав, що оточення президента США Дональда Трампа складають представники консервативного правого крила Республіканської партії.