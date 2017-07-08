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Що відомо про новопризначеного спецпредставника США по Донбасу?

Що відомо про новопризначеного спецпредставника США по Донбасу?
В п’ятницю, 7 липня, держсекретар США Рекс Тіллерсон повідомив, що спеціальним представником офіційного Вашингтону щодо України буде Курт Волкер. Вже в неділю, 9 липня, Тіллерсон спільно з Волкером прибудуть з офіційним візитом до Києва. Що відомо про останнього розповість replyua.net з посиланням на ВВС.

У повідомленні Держдепу зазначається, що Волкер буде відповідати за те, як просуваються зусилля США, спрямовані на реалізацію Мінських домовленостей. Представляючи Волкера, Тіллерсон зазначив, що він має багатий досвід, що дозволить йому підштовхнути цей конфлікт до миру. Курт Волкер є провідним експертом США, який спеціалізується на питаннях національної безпеки, Європи та Російської Федерації. В квітні поточного року Волкер на слуханнях у комітеті Сенату звертався до Білого дому з закликом до активної протидії викликам з боку Російської Федерації. Тоді Волкер наголошував, що Москва прагне зруйнувати порядок, який вдалося встановити на території Європи після «холодної війни» і при цьому РФ не гребує демонструвати сили, окуповуючи території України. Грузії та Молдови.

Журналісти припускають, що Волкер буде контактувати з одним із найближчих помічників президента Росії Владиславом Сурковим.
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