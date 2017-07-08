Блогер: обамовской мягкотелости больше не будет – ракетоносцы США сбросили бомбы на границе Северной Кореи

Ракетоносцы США сбросили 900-килограммовые бункерные бомбы с лазерным наведением без боевого заряда на границе Северной Кореи. По мнению блогера и журналиста Юрия Луканова, это сигнал для любителей Чучхе после того, как они, вопреки американским санкциям, испытали ракету, способную нести ядерные боеголовки и достичь Аляски.
Блогер отмечает, что четыре дня назад Россия и Китай внесли совместные предложения решения северокорейского кризиса, мол, Северная Корея откажется от ядерных испытаний, а Южная Корея и США откажутся от крупномасштабных военных учений в регионе. Также предложение отказаться от размещения в регионе нерегиональных войск. Намек на американские противоракетные системы. Другими словами, это предложение уйти США из региона, чтобы создать там «миролюбивую атмосферу» для начала переговоров с Северной Кореей об отказе от ядерного оружия.
«Американцы показали, что они чихать хотели на такие смешные предложения. Глупость в том, что, когда американцы уйдут из региона, то коммунистическая Корея станет самой миролюбивой страной в мире, да еще и в присутствии Пекина и Москвы. Так и поверили. Похоже, обамовской мягкотелости больше не будет», – резюмировал блогер.