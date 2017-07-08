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СпецтемаЕксперт: тепер точно зрозуміло що Путіну - кінець

Уже с понедельника мы все узнаем стал ли Трамп ручным президентом Кремля, – эксперт

Уже с понедельника мы все узнаем стал ли Трамп ручным президентом Кремля, – эксперт
Как передает replyua.net, в Гамбурге состоялась встреча лидера США Дональда Трампа и лидера России Владимира Путина. Как пишет в своем блоге украинский политический обозреватель Игорь Айзенберг, о том, является ли встреча реальным, а не только пропагандистским успехом Кремля, можно будет судить и по тому, как будет проходить рассмотрение в Палате Представителей законопроекта S.722 о санкциях против Ирана и России.

Как пишет эксперт, сумел ли Путин окончательно «обуздать» Трампа покажет поведение Белого дома во время рассмотрения болезненного для России закона о новых санкциях. Будет ли администрация США тормозить антироссийские санкции, какие изменения в закон будут предлагать близкие к президенту республиканские конгрессмены, будут ли вноситься предложения отложить рассмотрение закона покажет ближайшее будущее.

«Пока что статус закона прежний. 29 июня закон возвращен Сенатом в Палату Представителей, но в ее повестку дня по-прежнему не включен. Конгресс возобновляет работу после недельных каникул в понедельник», – подытожил Игорь Айзенберг.
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