Трамп отказывается признавать новые санкции против России

Во время общения с журналистами в пресс-центре администрации американского президента Шон Спайсер, являющийся представителем Белого дома, опроверг распространившуюся ранее информацию о введении новых антироссийских санкций, информирует replyua.net.
Так, в ответ на вопрос, согласен ли Трамп поддержать проект закона относительно новых ограничений против Москвы и какие планируются шаги, чтобы Российская Федерация понесла наказание в связи с вмешательством в президентские выборы в США, Спайсер подчеркнул, что, так как сенаторы не соблюдали все предусмотренные процедуры, «никакой проект закона не существует». «Предложенный парламентариями Сената новый проект закона, не прошел нужную процедуру. Таким образом, у меня есть все основания говорить об отсутствии нового проекта закона. В Палате представителей сейчас на рассмотрении находится вопрос относительно принятия законодательства», - отметил Спайсер.
Как ранее сообщалось, во время голосования в американском Сенате был поддержан проект закона, ужесточающий санкции против России в связи с незаконной аннексией Крыма, поддержке сирийского диктатора Асада и вмешательство в выборы американского президентства в минувшем году.