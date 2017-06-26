У Білому домі заявили, що закон щодо російських санкції у Сенаті схвалили з порушеннями

У адміністрації президента Сполучених Штатів Америки заявили, що нещодавно ухвалений членами Сенату законопроект, який передбачає запровадження нових санкційних обмежень проти Росії, було прийнято з порушеннями процедури, повідомляє replyua.net з посиланням на Укрінформ.
З такою позицію виступив в понеділок, 26 червня, спікер Трампа Шон Спайсер. Зокрема, він зауважив, що проект закону не має юридичної сили через те, що було порушено процедуру його ухвалення. Однак речник відмовився відповідати журналістам, які цікавились особистою позицією президента Дональда Трампа щодо посилення санкційних обмежень проти Російської Федерації. Спайсер наголосив, що Трамп неодноразово наголошував, що він не буде повідомляти про власні наміри.
Крім того, речник президента вкотре відкинув звинувачення щодо можливих контактів представників передвиборчого штабу Дональда Трампа з російською стороною. На думку Спайсера, вагомим підтвердженням щодо цього є інформація, що ЦРУ в серпні 2016 року передали Бараку Обамі інформацію про російські кібератаки, однак екс-президент США ніяк не відреагував на це.