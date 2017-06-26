Президент США отказался участвовать в традиционном ужине в честь мусульман

Дональд Трамп, президент США, нарушил многолетнюю традицию – он не принял участие в традиционном ужине в честь окончания Рамадана – в празднике Ид аль-Фитр.
Как передает replyua.net со ссылкой на The Hill, глава Соединенных Штатов ограничился лишь поздравительным заявлением от себя и от супруги Мелании. Традиция устраивать ужины в честь окончания Рамадана была заложена в США Биллом Клинтоном. Ее соблюдали и два следующих президента – Джордж Буш-младший и Барак Обама. Традиция проводить ужин в честь Ид аль-Фитра началась в 1996 году. В мероприятии всегда принимали участие известные члены мусульманской общины. Дональда Трампа уже неоднократно обвиняли в очень плохом отношении ко всем мусульманам, и, нарушив традицию, он полностью подтвердил эти догадки.
Ранее он подписал закон, направленный против мигрантов из мусульманских государств. Впоследствии этот указ был заблокирован, однако Трамп подписал еще один указ, касающийся ужесточения миграционной политики.