Сотрудники НАСА заявили, что откроют человечеству правду о пришельцах

В самое ближайшее время сотрудники американского космического агентства планируют рассказать людям о существовании внеземных цивилизаций. Как передает replyua.net со ссылкой на хакеров Anonymous, недавно во время совещания Комитета Соединенных Штатов по космосу и науке Томас Зурбухен, профессор НАСА, заявил о том, что скоро будет невозможно скрыть правду от человечества, и люди должны обо всем узнать.
«Наша цивилизация находится на грани обнаружения свидетельств чужой жизни в космосе. Принимая во внимание все различные виды деятельности и миссии, которые ищут присутствие чужих форм жизни, мы находимся на грани осознания одного из самых глубоких, беспрецедентных открытий в истории», отметил профессор. После его заявления хакеры посчитали, что в скором времени сотрудники НАСА обнародуют секретную информацию.
По их словам, на других планетах существовали разумные цивилизации еще до того, как на Земле появились люди, и артефакты были найдены на Марсе и Луне. Также, по словам хакеров, люди много раз были свидетелями полетов НЛО, имеются документальные подтверждения в виде фотографий и видеозаписей.