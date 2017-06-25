В Вашингтоне понимают все: названа причина проукраинской позиции властей США

Американские власти заявляют о поддержке Украины, так как Вашингтон хорошо осознает, какая большая угроза для всего мира и Соединенных Штатов Амкерики исходит от России. Как передает replyua.net, такую точку зрения в интервью «Обозревателю» озвучил эксперт-международник Александр Хара. В частности, говоря о результатах визита в США украинского президента Петра Порошенко, эксперт заявил, что переговоры лидера украинского государства с Джеймсом Мэттисом, возглавляющим Пентагон, прошли «замечательно»
«Можно считать весьма показательным и символичным, что лацкан пиджака господина Мэттиса был украшен значком флагов Украины и США. Таким образом, можно не сомневаться в его настроениях», - рассказал Хара.
Также эксперт подчеркнул, что Вашингтон занимает проукраинскую позицию, понимая, чем является Россия и какую угрозу она предоставляет для Украины, всего мира и Соединенных Штатов. Реакция на такие вызовы там адекватная», - сделал вывод эксперт. Напомним, что 20 числа текущего месяца в американской столице состоялась первая встреча президента Украины Петра Порошенко со своим американским коллегой Дональдом Трампом.