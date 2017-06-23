Вашингтон допускає можливу зустріч Трампа та Путіна на саміті «Великої двадцятки»

У Білому домі заявили, що американська сторона не відкидає можливу зустріч президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа з лідером Російської Федерації Володимиром Путіним під час проведення саміту країну «Великої двадцятки», який має відбутися в німецькому Гамбурзі 7-8 липня, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.
Таку новину оприлюднив речник адміністрації президента США Шон Спайсер в розмові з журналістами, які поцікавились, чи таки відбудеться зустріч двох президентів. Водночас Спайсер зауважив, що Вашингтон націлений на співробітництво з Москвою в тих сферах, де це є можливо. Ймовірність подальшої співпраці між Росією та США у Вашингтоні покладають саме Москву. Адже, як наголосив Шон Спайсер, все залежить від ступеня готовності Кремля вирішувати спільні проблеми. Якщо американська сторона помітить зрушення в бік готовності до співпраці та розв’язання нагальних проблем між США та РФ, то представники Вашингтону готові до проведення зустрічі між Трампом та Путіним.
Слід відмітити, що раніше речниця Білого дому Ліндсі Уолтерс відмовлялася коментувати в розмові з журналістами питання щодо можливої зустрічі Трампа та Путіна.