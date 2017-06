У Трампа з'явився новий ранковий ритуал, пов'язаний з Росією – ЗМІ

У президента США Дональда Трампа з'явився новий ранковий ритуал. Приблизно о пів на сьому, до того, як в Інтернеті і ЗМІ з'являються новини, він радиться по телефону з членом своєї зовнішньої юридичної команди, щоб дізнатися всі новини, які стосуються Росії. Як передає replyua.net , про це інформує The Washington Post з посиланням на свої джерела.Дзвінки, докладно описані трьома високопоставленими посадовими особами Білого дому, - це консультація по стратегії, в ході якого адвокати Трампа і гуру зі зв'язків з громадськістю по черзі розглядають останні заголовки. За даними ЗМІ, ці переговори проводяться у формі брифінгів. Ця команда займається розробкою так званого плану по «боротьбі з ворогами Трампа».Раніше видання повідомляло про лінгвістичну помилку, допущену Трампом під час його зустрічі з Петром Порошенком. Під час прийому українського колеги Петра Порошенка Дональд Трамп необачно сказав: «Це велика честь бути разом з президентом України, до якої ми всі були дуже залучені» («It's a great honor to be with President Poroshenko of the Ukraine»). «Трамп був правий, США таки були залучені в Україну, але на жаль, використання артикля «the» по відношенню до України також є проблемною вже кілька років. Це зрозуміла помилка, вона ж є однією з тих, яка дратує українців через геополітичні наслідків, пише видання.