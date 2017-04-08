Вашингтон вирішив помститися Москві: Конгрес США готує радикальні заходи проти Кремля

У єдиній базі документів нижньої палати Конгресу Сполучених Штатів з'явився проект закону, яким передбачається введення нових, дуже жорстких санкцій проти Росії, про що інформує replyua.net. Наразі відомо, що робота над актом «Про протидію російській агресії 2017» здійснювалася за участі низки конгресменів і його вніс на розгляд представник Республіканської партії Олександр Муні. Таким чином, американська влада планує дати гідну відповідь на дії Москви, зокрема, на її вплив на результати виборів у США, незаконну анексію Криму, Абхазії та Південної Осетії, а також за військовий конфлікт на Донбасі.
Новий документ передбачає введення санкцій по відношенню до фізичних та юридичних осіб, які вкладають інвестиції в російську галузь видобутку вуглеводнів у розмірі понад 20 млн. доларів. Фактично, мова йде про заборону великих вкладень в цінні папери всіх російських нафтогазових компаній (не тільки державних).
Анонсовані обмеження також будуть стосуватися інвесторів, які вкладуть будь-яку суму в будівництво Росією трубопроводів вартістю понад 1 млн. доларів. В цілому, новий пакет обмежень буде сприяти повному припиненню фінансування всіх проектів «Газпрому».