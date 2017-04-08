Маккейн намекнул на дальнейшие военные операции США в Сирии

Джон Маккейн, известный американский сенатор, считает, что удар США по авиабазе в Сирии может стать началом масштабной военной операции против Башара Асада, информирует replyua.net со ссылкой на телеканал Фокс Ньюз.
«Я надеюсь, что мы можем возобновить поддержку Свободной армии Сирии, продвинуться вперед, установить запретные зоны для полетов. Удар по авиабазе стал важным сигналом, и сейчас мы начинаем уходить от той провальной политики, которая проводилась США на протяжении последних восьми лет», заявил сенатор в интервью телеканалу. По словам Маккейна, Дональд Трамп отдал приказ нанести удары по базе в Сирии, и тем самым он доверился самой сильной команде, занимающейся вопросами национальной безопасности США.
Напомним, что в ночь на 7 апреля президент США отдал приказ о нанесении ударов по авиабазе сирийских правительственных войск, в ответ на химическую атаку против мирного населения, устроенную Башаром Асадом. В результате этой атаки погибли около ста человек, более 400 пострадали.