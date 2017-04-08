«Асад сподівався, що Путін його прикриє» : американський постпред в ООН зробила жорстку заяву щодо Сирії

Президент Сирії Башар Асад думав, що Росія прикриє його, але все змінилося. Як передає replyua.net, таку заяву зробила постпред США при ООН Ніккі Хейлі, повідомляє Chastime. За її словами, «Асад зробив це, тому що думав, що йому все зійде з рук. Він думав, що йому зійде з рук, тому що знав: Росія його прикриє. Однак минула ніч все змінила», - зазначила Хейлі. При цьому, вона зазначила, що коли світова спільнота не здатна діяти колективно, настає час, коли країнам потрібно діяти самостійно.
«Безладне використання хімічної зброї проти невинних цивільний - саме такий час», - підкреслила Хейлі. Вона додала, що офіційний Вашингтон не має наміру мовчки спостерігати за використанням на сирійській території хімічної зброї.
«Мова йде про наш життєво важливий інтерес з безпеки - запобігти заохочення і використання хімічної зброї. Наші військові знищили полігон, звідки була запущена ракета з хімічною зброєю. Це було абсолютно виправдано. Сполучені Штати більше не чекатимуть, поки Башар Асад безкарно буде використовувати хімічну зброю, ці часи - в минулому», - заявила постпред США при ООН.