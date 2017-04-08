Пионтковский: Трамп сделал из себя посмешище

Дональд Трамп принял неожиданное решение, приказав атаковать военную базу правительственных войск в Сирии, и такими действиями президент США может спровоцировать еще один «Карибский кризис», чего никак не ожидали ни Путин, ни Асад.
Как передает replyua.net, об этом на сайте Каспаров.ру пишет политолог Андрей Пионтковский. По его словам, внешняя политика Вашингтона перевернулась с ног на голову из-за неожиданного решения Трампа. «Трамп совершил нечто, на что может быть способен только неопытный политик. За считанные минут президент США перевернул внешнюю политику своей страны на Ближнем Востоке, изменил политику Обамы. Политический расчет? Нет. Это свидетельствует только об эмоциональном взрыве, но Трамп поставил себя в очень сложное положение», считает Пионтковский.
По его мнению, теперь он станет ничтожеством и посмешищем для всего мира, или же ему придется вступить в конфронтацию с Россией, с ядерной державой. «Прошло 55 лет, и мир снова оказался в ситуации Карибского кризиса», уверен политолог.