Эксперт: в речи Трампа нужно обратить внимание на два ключевых момента

Америка возвращается на Ближний Восток, и это случилось после перерыва в один год, и в речи Дональда Трампа, которую он произнес после атаки на сирийскую базу, нужно обратить внимание на два ключевых момента.
Как сообщает replyua.net, об этом на Новом времени пишет Игорь Семиволос, директор Центра ближневосточных исследований. «Первый момент в речи Трампа – американцы долго решали, что лучше, - действие или бездействие, и выбрали первое. Трамп выбрал другой вариант, нежели Обама, который вел переговоры с Россией, однако РФ не выполнила часть сделки и даже показала, что не готова к переговорам. Второй момент в речи Трампа – ключевой задачей является не свержение Асада. США хотят остановить войну в Сирии. Для этого понадобятся легитимные международные механизмы, которые одобрят в ООН», пишет Семиволос.
По его словам, это может быть международная военная интервенция в Сирию, однако для принятия такого решения шансы практически нулевые. «Этими ударами США показали, что оставляют за собой право действовать по собственному усмотрению», считает Семиволос.