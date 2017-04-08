Дипломат: США посылают России очень четкий сигнал

Президент Соединенных Штатов принял очень серьезное решение, когда отдал приказ о нанесении ударов по авиабазе за химическую атаку, и такое решение может иметь серьезные последствия не только для самой Сирии, но и для всей международной ситуации.
Как сообщает replyua.net, об этом в блоге на Новом времени пишет дипломат Богдан Яременко. По его словам, в США уже заявили о том, что эта военная акция стала не только ответом на химическую атаку, но и предостережением – подобные действия являются так называемой красной линией, и кто решит ее переступить, тот обязательно столкнется с серьезными последствиями.
«Военная атака на авиабазу – это кардинальное изменение в ведении боевых действий в Сирии по сравнению с тем, что демонстрировала администрация Обамы. США посылают четкий сигнал России, но в то же время отмечают, что не хотят конфронтации с этой страной, однако, с другой стороны, военное присутствие РФ в Сирии не может ограничить действия США», пишет дипломат. По его словам, Путин получил сигнал о том, что его войска больше не являются препятствием для США.