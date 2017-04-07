Як Трамп виставив Путіна слабаком перед всім світом - Портніков

Нанесенням масованого ракетного удару по військовій авіаційній базі урядових військ Сирії президент Сполучених Штатів Дональд Трамп виставив перед всім світом президента Російської Федерації Володимира Путіна слабаком та довів йому, що його злочини більше не будуть залишатися безкарними. Про це розповів сьогодні, 7-го квітня, політичний оглядач та журналіст Віталій Портніков, передає replyua.net.
«На сьогоднішній день глава Білого дому більше не являється слабаком, над яким може насміхатися російське телебачення. Тепер слабак сам Путін. Нехай навіть президент Росії Володимир Путін через свого прес-секретаря Дмитра Пєскова називає ракетний удар США по військовій базі Сирії «агресією». Це ще раз показує, що Кремль не змінює своїм принципам і продовжує займатися підміною понять», - наголосив він.
В той самий час публіцист зауважив, що президент Дональд Трамп не займається окупацією чужих територій та не наносить ракетні удари по його мирному населенню. За словами Портнікова, все, що намагається зробити американський лідер – врегулювати ситуацію в Сирії. І саме Російська Федерація на чолі з Путіним разом зі своїм союзником Іраном протидіють цьому процесу.