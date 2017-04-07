Трамп пояснив, навіщо вдарив по Сирії

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп прокоментував ракетний удар по урядовим військам Сирії через застосування хімічної зброї у місті Ідліб. Про це у п’ятницю пише американське видання «The New York Times», передає replyua.net.
«Сьогодні я особисто віддав наказ про цілеспрямований ракетний удар по авіаційній базі урядових військ Сирії, з яких злітали літаки, які наносили удари з застосуванням хімічної зброї. Застереження та запобігання розповсюдження і застосування хімічної зброї масового враження на сьогоднішній день критично важливо для Сполучених Штатів. Це питання стосується національної безпеки США. Ми витратили багато років для того, щоб змінити поведінку президента Башара Асада. Ми не сподівалися, що вся наша робота буде змарнована. Все провалилося і провалилося з тріском. В результаті хімічного удару ситуація в регіоні дестабілізована, і це загрожує збільшенню кількості біженців», - заявив Трамп.
Як відомо, в ніч на 7 квітня два військових кораблі США випустили по військовій авіабазі урядових військ Сирії 59 ракет типу «Томагавк». В результаті цього було завдано значних матеріальних збитків для Збройних сил Сирії. При цьому загинуло шестеро людей.