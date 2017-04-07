Лицо Трампа перед ударом по Сирии, - СМИ показали снимки

Президент Соединенных Штатов США приказал нанести удары по военной базе в Сирии, и сегодня ночью с военных кораблей США было выпущено 59 ракет «Томагавк», в результате чего база правительственных войск была практически полностью уничтожена, погибли несколько сирийских военных, информирует replyua.net со ссылкой на Медуза.
Перед тем, как выступить перед общественностью и проинформировать об уничтожении авиабазы, Трамп пообщался с журналистами и обсудил с ними последствия химической атаки в Сирии. Как отмечает источник, в тот момент, когда ракеты падали на военную базу, корреспонденты президентского пула смотрели картину «Изгой-один: Звездные войны. Истории».
Уже через несколько часов после удара президент заявил о том, что Соединенные Штаты нанесли удар по базе правительственных войск Сирии в ответ на химическую атаку, в результате которой погибли мирные граждане. Фотографы запечатлели момент того, когда Трамп готовился к выступлению. Напомним, что российская сторона уже прокомментировал удар по базе, отметив, что такие действия не приведут к дружбе между РФ и США.