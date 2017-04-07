Сирійська армія прирівняла США до ІДІЛ

Вище командування Збройних сил Сирії заявило про те, що у результаті удару Сполучених Штатів по авіаційній базі в провінції Хомс загинуло шестеро їхніх військовослужбовців. Про це повідомляє державне видання Сирії «Sana», передає replyua.net.
«Сьогодні зранку, близько 3:40 за місцевим часом Сполучені Штати Америки вчинили акт агресії проти однієї з наших баз в центральному регіоні. В результаті цього ми втратили шістьох військових. Ще декілька людей отримали поранення. Також, за попередніми оцінками, було завдано значний матеріальний збиток», - зазначається у інформаційному листі.
В той самий час у командуванні сирійськими військами наголосили, що «США обрали досить неправильну стратегію, яка підриває всі наші зусилля по боротьбі з тероризмом». «Ця ситуація зробила США партнером «Ісламської держави» та інших терористичних організацій. Саме ці організації з першого дня війни у Сирії намагаються атакувати наші військові бази та інші пункти, на яких знаходиться сирійська армія», - додали у зверненні. Як відомо, минулої ночі два американські есмінці завдали масованого ракетного удару по військовій базі Сирії Шайтар у відповідь на хімічну атаку урядових військ Башара Асада цього тижня.