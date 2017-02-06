Маккейн попередив Трампа стосовно Путіна

Республіканець Джон Маккейн вкотре звернувся до новообраного президента США Дональда Трампа. На цей раз стосовно ймовірного співробітництва з російським президентом Володимиром Путіним, повідомляє replyua.net з посиланням на «Дзеркало тижня».
Політик наголосив, що Путін ніколи не буде поводитись як повноцінний партнер, навіть в питанні боротьби з ісламськими терористами, тому, на думку, Маккейна, це дуже небезпечно та наївно для Трампа думати інакше. Подібна заява Джона Маккейна обумовлена коментарем, який дав Дональд Трамп стосовно свого російського колеги. Той зокрема відмітив, що поважає Путіна, як і багатьох інших людей, однак це не означає, що він прагне покращити стосунки особисто ним. Трамп підкреслив, що мова йде про Російську Федерацію як державу. Крім того, 45-ий президент США наголосив, що співпраця з Росією може бути і корисною для спільною боротьби з ісламськими бойовиками та світовим тероризмом.
Варто нагадати, що раніше американський сенатор Джон Маккейн просив Трампа надати Україні летальну зброю. На його думку, на даний момент під час загострення ситуації на Донбасі, неймовірно важливо підтримати українців і зберегти територіальну цілісність держави. Маккейн підкреслив, що цього можливо домогтись лише силовим способом.