Російський політик спрогнозував подальшу долю антиросійських санкцій

В інтерв’ю «Обозревателю» російський політик Леонід Гозман заявив, що американський Конгрес навряд чи прийме закон стосовно нових санкцій проти Росії, а якщо навіть конгресмени і погодяться проголосувати за дану ініціативу, на неї накладе вето очільник Білого дому Дональд Трамп, передає replyua.net. Зокрема, політик висловив переконання, що для того, аби такий законопроект пройшов, просто не вистачить голосів. Крім того, Гозман переконаний у відсутності голосів для подолання вето.
Як пояснив Гозман, логіка подібної реакції президента США, ким би він не був, дуже проста: "Для нового очільнрика США починати взаємини з посилення санкцій - це не зовсім правильно".
Політик переконаний, що і сам автор законодавчої ініціативи, конкрессмен Ліндсі Грем, це розуміє. "Я вважаю, цей законопроект грає роль показового бою в карате, коли я показую, як я можу вдарити, а ви показуєте, як ви можете вдарити, але при цьому ми не б'ємо один одного", - припустив Гозман. Таким чином Конгрес демонструє Трампу інструменти впливу, за наявними документами, але "поки це гра", - переконаний опозиціонер.