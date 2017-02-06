Президент США назвав Іран «головною терористичною державою»

Вже вкотре новий президент США Дональд Трамп зробив різку заяву по відношенню до влади Ірану, про що повідомляє replyua.net. Цього разу очільник Білого дому сказав, що оскільки Тегеран продовжує направляти чималі кошти на придбання нових видів озброєння. Відповідна інформація була розповсюджена російськими ЗМІ з посиланням на Fox News.
Зокрема, Трамп звинуватив Іран у відсутності найменшої поваги до США, оскільки там продовжують випробовувати балістичні ракети. Крім того, американський лідер пригрозив введенням нових санкцій по відношенню до Тегерана у разі продовження такої ж політики. Трамп зазначив, що якби іранська влада запропонувала співпрацю Вашингтону, ситуація була б зовсім іншою, проте цього не сталося.
Очільник Білого дому не заходів вдаватися до подробиць в даному питанні, принагідно зазначивши, що його попередником Бараком Обамою було розкрито занадто багато секретної інформації. Варто нагадати, що після офіційного вступу Трампа на посаду американського президента в Ірані почали розповсюджувати чутки стосовно можливості відновлення співпраці з новою американською владою. Проте Трамп повідомив про введення нових обмежень по відношенню до Ірану та низки інших мусульманських країн.