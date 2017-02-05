валюта
СпецтемаПрезидент США прокомментировал разговор с Петром Порошенко

Пенсионеры из США случайно засняли женщину-призрака

Пенсионеры из США случайно засняли женщину-призрака
Семья из американского города Маннасас, что в штате Вирджиния, оказалась на первых полосах мировой прессы: пожилой паре удалось заснять привидение на камеру видеонаблюдения. Как передаёт replyua.net, о призраке женщины, «посещавшем» их дом, стало известно совершенно случайно — пенсионеры решили просмотреть запись момента, пока их сын находился у них дома в их отсутствие.

Как рассказали очевидцы, недавно к ним в гости приехал 25-летний сын, который занимался настройкой компьютера для родителей. Сами владельцы дома отъезжали по своим делам, но по возвращении решили узнать, что происходило дома в их отсутствие. То, что увидели пенсионеры на записи, шокировало и их, и их сына: парень был уверен, что находится дома один, однако кадры видеозаписи позволяют утверждать, что в полутора метрах от него находился неизвестный живой объект.

Испугавшись, парень стал изучать историю своего города и места, в котором возведён родительский дом. В ходе «расследования» оказалось, что в этом самом месте в 1861-1862 году проходила гражданская война между Югом и Севером, а платье, в котором предстал на видео призрак, похоже, относится именно к той эпохе. Впрочем, подтвердить правдивость распространённого в Сети кадра пока не представляется возможным.
Пенсионеры из США случайно засняли женщину-призрака
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Президент США прокомментировал разговор с Петром Порошенко

Срочно: Блогер резко ответил российской «красной шапочке», которая назвала уродами украинцев, обстреливающих людей
Важное за сутки
05 фев 2017
14606

Информация проверена почти на 100%: Тимошенко использовала свои две минуты с Трампом, чтобы облить грязью Украину

Известный украинский политический эксперт Тарас Черновил на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что благодаря западным партнерам появилась информация, которую нужно еще тщательно

Последние новости

Німецькі соціал-демократи знають, куди діти біженців

Україна не втекла від СРСР, але продовжує бігти – історик

Трамп рассказал об уважении к Владимиру Путину

Аюрведический отдых в Керале — лучшем курорте Индии

В Госдуме РФ спрогнозировали новые убийства главарей «ЛНР» и «ДНР»

Керівник МЗС України розкритикував Австрію

Трамп відвідає зібрання світових лідерів

Савченко призналась, что её хотели завербовать в российской тюрьме

Пенсионеры из США случайно засняли женщину-призрака

Блогер розповів на кого працюють Парасюк та Семенченко

«Л/ДНР» несут огромные потери из-за «дурных приказов» — волонтёр

Ляшко назвав ім’я нардепа, який вдарив поліцейського на Донбасі

В Італії пропонують створити «оборонний шенген»

Женщины из «ДНР» и «ЛНР» круглосуточно дежурят у своих домов

Сотрудникам компании в Бельгии вместо бейджей вживили чипы под кожу

Ужгород може затопити

Житель Онтарио выиграл в лотерею 12,8 млн канадских долларов

Трамп удивил руководство компании Samsung своим твитом

ООН не схвалює несплату пенсій жителям Донбасу

Специалисты определили самые безопасные страны для эмиграции

 Новости за день