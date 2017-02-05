Пенсионеры из США случайно засняли женщину-призрака

Семья из американского города Маннасас, что в штате Вирджиния, оказалась на первых полосах мировой прессы: пожилой паре удалось заснять привидение на камеру видеонаблюдения. Как передаёт replyua.net, о призраке женщины, «посещавшем» их дом, стало известно совершенно случайно — пенсионеры решили просмотреть запись момента, пока их сын находился у них дома в их отсутствие.
Как рассказали очевидцы, недавно к ним в гости приехал 25-летний сын, который занимался настройкой компьютера для родителей. Сами владельцы дома отъезжали по своим делам, но по возвращении решили узнать, что происходило дома в их отсутствие. То, что увидели пенсионеры на записи, шокировало и их, и их сына: парень был уверен, что находится дома один, однако кадры видеозаписи позволяют утверждать, что в полутора метрах от него находился неизвестный живой объект.
Испугавшись, парень стал изучать историю своего города и места, в котором возведён родительский дом. В ходе «расследования» оказалось, что в этом самом месте в 1861-1862 году проходила гражданская война между Югом и Севером, а платье, в котором предстал на видео призрак, похоже, относится именно к той эпохе. Впрочем, подтвердить правдивость распространённого в Сети кадра пока не представляется возможным.