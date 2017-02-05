Трамп удивил руководство компании Samsung своим твитом

Технологический гигант Samsung удивился публикации новоизбранного президента США Дональда Трампа в Twitter-аккаунте — представители компании пока не знают, как относиться к благодарностям, которыми «усыпал» Samsung Дональд Трамп в связи со слухами об открытии завода компании на территории США. Как передаёт replyua.net, в компании в связи с публикацией Трампа даже стали подумывать о некотором давлении.
Публикация Трампа была связана с тем, что в СМИ были обнародованы планы Samsung по открытию собственного завода в Остине (штат Техас). Дональд Трамп поблагодарил компанию, а также напомнил других крупных производителей о своих планах по дополнительному налогообложению товаров, произведённых вне территории США. Samsung, в свою очередь, отмечает преждевременность таких поздравлений, ведь открытие завода в США требует огромных инвестиций.
Представители южнокорейской компании заявили, что США как регион для них крайне важны, компания уже инвестировала в будущий завод в Остине порядка 17 млрд долларов, однако дальнейшие инвестиции находятся в стадии обсуждения. Кроме того, Samsung подчёркивает, что на это также понадобится и огромное количество времени.