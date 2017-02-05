Трампу відмовлено в відновленні дії скандального указу

Як інформує replyua.net з посиланням на Deutsche Welle, апеляційний суд Сан-Франциско не дозволив поновити дію антиміграційного указу Дональда Трампа.
Сьогодні, 5 лютого, стало відомо, що дія напередодні скасованого указу, не може бути відновлена. Апеляційну заяву американського Міністерства юстиції з відповідною вимогою не було задоволено. Сторона Міністерства юстиції наполягала на перегляді раніше винесеного рішення федерального суду Сіетла, яким було зупинено дію антиміграційного указу Дональда Трампа, апелюючи тим, що мова йде про питання національної безпеки і подібні рішення суду можуть завдати шкоди суспільству США. Але апеляційний суд Сан-Франциско виявився непорушним.
Нагадаємо, що після скасування відповідного указу, Дональд Трамп розкритикував суддю, який виніс таке рішення і вкотре наголосив, що це питання національної безпеки США. Крім того, американський президент додав, що деякі представники країн Близького Сходу навпаки з розумінням поставились до такого указу і заявили, що це дійсно важливо. Що ж стосується європейських партнерів США, то вони не такі позитивні в коментарях про міграційне розпорядження. Зокрема німецький президент Йоахім Ґаук заявляв, що подібна політика не відповідає цінностям ЄС і сповідуванню демократичних свобод кожної людини, тому Європа має чітко про це заявити на міжнародні арені.