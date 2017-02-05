валюта
СпецтемаПрезидент США прокомментировал разговор с Петром Порошенко

Трампу відмовлено в відновленні дії скандального указу

Трампу відмовлено в відновленні дії скандального указу
Як інформує replyua.net з посиланням на Deutsche Welle, апеляційний суд Сан-Франциско не дозволив поновити дію антиміграційного указу Дональда Трампа.

Сьогодні, 5 лютого, стало відомо, що дія напередодні скасованого указу, не може бути відновлена. Апеляційну заяву американського Міністерства юстиції з відповідною вимогою не було задоволено. Сторона Міністерства юстиції наполягала на перегляді раніше винесеного рішення федерального суду Сіетла, яким було зупинено дію антиміграційного указу Дональда Трампа, апелюючи тим, що мова йде про питання національної безпеки і подібні рішення суду можуть завдати шкоди суспільству США. Але апеляційний суд Сан-Франциско виявився непорушним.

Нагадаємо, що після скасування відповідного указу, Дональд Трамп розкритикував суддю, який виніс таке рішення і вкотре наголосив, що це питання національної безпеки США. Крім того, американський президент додав, що деякі представники країн Близького Сходу навпаки з розумінням поставились до такого указу і заявили, що це дійсно важливо. Що ж стосується європейських партнерів США, то вони не такі позитивні в коментарях про міграційне розпорядження. Зокрема німецький президент Йоахім Ґаук заявляв, що подібна політика не відповідає цінностям ЄС і сповідуванню демократичних свобод кожної людини, тому Європа має чітко про це заявити на міжнародні арені.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Президент США прокомментировал разговор с Петром Порошенко

Срочно: Блогер резко ответил российской «красной шапочке», которая назвала уродами украинцев, обстреливающих людей
Важное за сутки
04 фев 2017
10899

В Белом доме подтвердили, что Тимошенко слишком «маленький» человек, чтобы на нее тратил свое время Трамп

Известный израильский политический эксперт Соломон Манн пишет о том, что Юлия Тимошенко ухитрилась встретиться с Дональдом Трампом раньше, чем все украинские официальные лица. Через лоббистов

Последние новости

Ужгород може затопити

Житель Онтарио выиграл в лотерею 12,8 млн канадских долларов

Трамп удивил руководство компании Samsung своим твитом

ООН не схвалює несплату пенсій жителям Донбасу

Специалисты определили самые безопасные страны для эмиграции

Народний депутат вдарив правоохоронця на Донеччині

Правозащитники разоблачили действия военных РФ в Сирии

У Путина много оружия, но мало мотивированных солдат — эксперт

В Румунії виконали вимоги протестуючих

18 китайцев сгорели заживо в спа-салоне: опубликовано видео

Информация проверена почти на 100%: Тимошенко использовала свои две минуты с Трампом, чтобы облить грязью Украину

Власенко прокоментував зустріч Тимошенко та Трампа

В Испании ультрас развернули протестную кампанию против Романа Зозули

В гірських районах Пакистану та Афганістану зафіксували сходження лавини: є жертви

ОБСЕ обнародовала подробности убийства Анащенко в «ЛНР»

«Евровидение-2017»: известный писатель раскритиковал жюри нацотбора

Трампу відмовлено в відновленні дії скандального указу

Опубликованы фото и видео с места убийства одного из главарей «ЛНР»

Многоэтажку в Донецке украсили украинским флагом

Країни Балтії будують паркани на кордоні з Росією

 Новости за день