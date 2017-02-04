Член команди Трампа піддав критиці Європейський Союз

Американський бізнесмен Тед Маллох, якому пророчать посаду представника США в ЄС, заявив, що в майбутньому варто очікувати зміни в міжнародних відносинах між Сполученими Штатами Америки та Євросоюзом, інформує replyua.net з посиланням на Deutsche Welle.
В розмові з журналістом одного з німецьких видань, Маллох зазначив, що в перспективі на майбутнє США набагато вигідніше співпрацювати з окремими країнами Європи. На думку імовірного посла США в ЄС , саме створення європейського об’єднання країн можна вважати помилкою і надалі не лише Великобританія може покинути Європейський Союз, а й ще декілька країн. Про які країни йде мова, Маллох не уточнив. Але американець також зауважив, що високо оцінює рівень майбутньої співпраці США та Великобританії.
Нагадаємо, що американський президент Дональд Трамп напередодні заявляв, що він підтримує рішення Великої Британії про вихід з ЄС. Він також відмітив, що існування Європейського Союзу вигідно насамперед Німеччині, що ж стосується Великобританії, то її керівництво Трамп запевнив у підписанні вигідної для двох сторін торгової угоди, як тільки країна покине ЄС.