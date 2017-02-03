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СпецтемаБлогер: просмотрев российские СМИ, становится понятно, что в Кремле началась паника

Мітинг проти Трампа - студенти палять вогнища і б’ють вітрини

Мітинг проти Трампа - студенти палять вогнища і б’ють вітрини
Студенти палять вогнища і б’ють вітрини просто біля університету, а засуджені однієї з в’язниці взяли в заручники охоронця, інформує replyua.net. Так висловлюють свій протест проти політики нового президента Сполучених Штатів Америки.

Громадяни США будують барикади, використовують сльозогінний газ і вступають у сутички з полісменами. Усе це біля Каліфорнійського університету Берклі. Такі мітинги були спричинені виступом редактора одного з ультраправих видань, яке підтримує політику Дональда Трампа. Президент пригрозив залишити університет без фінансування. Проти політики Трампа виступають і ув’язнені. У в’язниці штату Делавер п’ятьох охоронців взяли у заручники. Внаслідок чого один із них загинув. В’язні вимагають покращити фінансування і не відміняти програму реабілітації.

Американські ЗМІ пишуть про те, що «Дональд Трам під час переговорів із президентом Мексики погрожував ввести війська для боротьби із поганими хлопцями». А під час розмови з прем’єр-міністром Австралії взагалі кинув слухавку. Все через те, що розмова була про обов’язки США прийняти біженців. Угоду Трамп назвав дурістю. Сьогодні присягу на посаду глави державного департаменту прийняв Рекс Тіллерсон. Не зважаючи на його тісні відносин з Росією, посол США в ООН Ніккі Хейлі заявила: «Вашингтон ніколи не визнає анексію Криму».
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