Рианна назвала Трампа «аморальной свиньей разрушающей Америку»

Известная американская певица Рианна довольно эмоционально отреагировала на недавние указы президента США Дональда Трампа, который запрещает въезд мигрантов ряда стран. По словам певицы, она сама 12 лет назад столкнулась с проблемами и благодаря миграции в США из Барбадоса она не только смогла реализовать себя и стать известной певицей, но и спасти свою жизнь и семью.
В соцести Твиттер певица выразила возмущение тем, что США начали разрушать изнутри, что есть аморально и противоречит тем ценностям, которые исторически сложились в США. Так Робин Рианна Фенти отреагировала на решение Трампа начать строительство стены на границе с Мексикой, чтобы отгородиться от мигрантов, закрыв глаза на то, что происходит за границей.
Отметим, что Рианна стала далеко не первой известной персоной в США, которая после инаугурации Дональда Трампа, раскритиковала его политику. Ранее еще одна поп-звезда Мадонна присоединилась к женскому маршу в США, во время которого она несколько раз выругалась в адрес 45-ого президента США, призвав его поменять свою политику или же уйти в отставку. В противном случае Мадонна пригрозила заложить взрывчатку в Белый дом и спела песню Human Nature.