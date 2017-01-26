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Журналист: Америка стоит на пороге гражданской войны

Журналист: Америка стоит на пороге гражданской войны
В ближайшие четыре года США ждут непростые времена, и в это время весь мир будет свидетелем противостояния Дональда Трампа с половиной населения Соединенных Штатов. Как сообщает replyua.net, об этом на Эхо Москвы пишет журналист Евгений Киселев.

По его словам, Трамп выступил против правящего класса, а также против тех, кто его обслуживает – и это сенаторы, чиновники, политики, которые по несколько десятков лет работают на одном месте. «Трамп сделал ставку на простых американцев, которые чувствуют исходящий от правящего класса запах благополучия и денег. Добившись победы таким путем, Трамп продолжает гнуть свою линию. Президент может быть могущественным человеком, но при этом он не самодержец всей Америки, и в США есть и другая власть», пишет Киселев.

По его словам, всем нужно внимательно изучить прогноз знаменитого профессора Алана Лихтмана, единственного человека, правильно предсказавшего исход всех президентских выборов в США за последние 32 года. Лихтман предсказал победу Трампа, однако теперь он утверждает, что миллиардер не досидит в этом кресле до конца срока.
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