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«Думала взорвать Белый дом»: Мадонна выступила на Марше женщин в США

«Думала взорвать Белый дом»: Мадонна выступила на Марше женщин в США
Как известно, во многих городах США сотни тысяч женщин принимают участие в «Марше женщин», посредством которого прекрасная половина населения США пытается выказать несогласие с политикой и высказываниями новоизбранного президента-республиканца Дональда Трампа. Не обошли стороной «Марш женщин» в Вашингтоне и звёзды мирового масштаба. Как передаёт replyua.net со ссылкой на американские таблоиды, на акции протеста были замечены певицы Мадонна и Шер.

Мадонна не просто вышла с протестом на одну из центральных улиц Вашингтона, она также выступила с обращением к людям, которые присоединились к этой многомиллионной акции. В частности, певица призналась, что она «думала взорвать Белый дом», но отказалась от таких мыслей, поскольку что-либо изменить подобным поступком невозможно.

В рамках своей речи Мадонна заявила, что для США нынешние дни являются «началом американской истории, началом революции». Певица подчеркнула, что события, которые возникли в результате прихода Трампа к власти, свидетельствуют о том, что США нуждаются в переменах. Завершила Мадонна свою речь признанием в том, что она «злая и в бешенстве» в связи с приходом Трампа ко власти. После нелицеприятных высказываний артистка исполнила несколько песен для поднятия духа среди участников акции.

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