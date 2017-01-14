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Обама успел продлить санкции против России еще на год

Обама успел продлить санкции против России еще на год
Барак Обама подписал распоряжение о продлении антироссийских санкций еще на один год, и он сделал это ровно за неделю до окончания действия президентских полномочий, сообщает replyua.net со ссылкой на информацию, появившуюся на сайте Белого дома.

Президент США продлил действие указа, изданного в марте 2014 года, который позже дополнялся другими распоряжениями, включающими новые пакеты ограничений против России из-за ее действий в Украине. В сообщении администрации США говорится о том, что политика и действия России, в том числе незаконное присоединение Крыма и военная агрессия на востоке Украины, подрывают демократические институты и процессы на территории Украины, угрожают стабильности, миру, безопасности и целостности государства.

Обама при этом отметил в своем распоряжении, что он вынужден продлить еще на один год чрезвычайное положение в соответствии с изданным ранее указом. Однако накануне Дональд Трамп заявил о том, что в первое время президентства он сохранит санкции против РФ, но в случае улучшения отношений с Москвой, он начнет постепенно их отменять.
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