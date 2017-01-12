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CNN відповів команді Трампа на звинувачення у поширенні брехні

CNN відповів команді Трампа на звинувачення у поширенні брехні
Команда новообраного президента США Дональда Трампа намагається цілеспрямовано тиснути на телеканал CNN. Вона хоче перекинути відповідальність за сумнівну доповідь, яку було оприлюднено на «Buzzfeed», на керівництво каналу. Про це повідомляється у заяві CNN, опублікованій на власному веб-сайті, передає replyua.net.

Таким чином телеканал відповів Трампу на звинувачення у свою адресу щодо поширення неправдивої інформації. «Публікація в CNN перевіреної та достовірної інформацію повністю відрізняється від публікацій «Buzzfeed», які вирішили оприлюднити нічим непідкріплені записки. І команда новообраного президент Дональда Трампа це чітко усвідомлює», - йдеться у повідомленні. У CNN вважають, що використовуючи «Buzzfeed» Трамп намагається дискредитувати телеканал.

«Ми вже давали чітку і зрозумілу відповідь, що не будемо публікувати ніяких деталей 35-ти сторінкової доповіді, оскільки у нас немає підтверджень», наголосили у заяві. В той самий час CNN закликав команду Трампа назвати конкретні матеріали і частини публікацій, які на їхню думку являються фейковими та недостовірними. Як повідомлялося, майже одночасно «Buzzfeed» та CNN опублікували інформацію про те, що у РФ на Трампа є компромат.
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