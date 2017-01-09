Чорновил рассказал о шансах для импичмента Трампа

Политолог, бывший народный депутат Верховной Рады Украины Тарас Чорновил высказал мнение, что той ситуации, которая произошла на счет вмешательства Российской Федерации в американский процесс выборов, вполне хватит для импичмента Трампа, о чем сообщает replyua.net со ссылкой на «Гордон».
В ходе интервью изданию Тарас Чорновил заявил: «Силовики из США делают конкретное заявление о большом внешнем влиянии. Причем страну, которая оказывает это влияние, Штаты фактически признали внешним врагом. Сложившаяся ситуация может закончиться для Трампа импичментом». Как продолжает политолог, американский новоизбранный лидер имеет два шанса остаться главой Америки. Один из них, который станет полезным также и для Украинского государства, - это договориться с Республиканской партией.
Чорновил подытожил: «Второй шанс для него – это тянуть время своими утверждениями: «На самом деле Россия таки влезла в процесс выборов президента, и это плохо, но ведь на итоги голосования это никак не повлияло». Однако используя такой вариант, Трамп будет ходить по краю обрыва, так как в Сенате США в любую секунду может появиться такая инициатива, которую ему будет практически невозможно отразить. Так что угроза для Трампа огромнейшая, а причин для отставки предостаточно».