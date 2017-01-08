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Дождались: Трамп сделал заявление о России

Дождались: Трамп сделал заявление о России
На своей странице в Твиттере впервые после президентских выборов Дональд Трамп опубликовал пост о России, и, судя по всему, после инаугурации республиканец собирается воплотить в жизнь все то, что он обещал во время президентской гонки, передает replyua.net.

По словам Трампа, только дураки или глупые люди считают, что хорошие отношения с Россией – это очень плохо. «Хорошие отношения с Россией – это не плохо, а хорошо. Только дураки или абсолютно глупые люди могут считать, что в хороших отношениях с Россией нет ничего положительного. И без этого у нас достаточно других проблем», написал избранный президент США. Эксперты отметили, что это пост, вероятнее всего, Трамп посвятил Бараку Обаме, который ранее заявлял о том, что считает Путина «не совсем глупым».

После такого заявления большинство российских СМИ просто его проигнорировали, однако некоторые СМИ по-своему перевели фразу Обамы, подчеркнув, что американский президент хвалит Путина за вежливость и ум. В своем Твиттере Трамп также отметил, что во время его президентства Россия будет уважать США намного больше, чем в настоящее время.
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