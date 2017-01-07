Скандал между Трампом и Шварценеггером набирает обороты

Причиной ссоры между новым президентом США и известным голливудским актером стало шоу «Кандидат», передает replyua.net со ссылкой на DailyMail.
Трамп был ведущим шоу до 2015 года, однако телеканал разорвал с ним контракт из-за того, что Трамп оскорбил мексиканцев. Позже ведущим шоу стал Арнольд Шварценеггер, и Трамп заявил, что с его приходом рейтинги шоу резко снизились. В своем Твиттере Трамп написал, что Шварценеггер по горло в грязи, и ему даже не помогло то, что он является звездой кино. Также Трамп отметил, что рейтинги «сравнивать нельзя, поскольку Шварценеггер поддержал Клинтон». Ответ Шварценеггера не заставил долго ждать, и в соцсети он написал следующее. «Пусть вам везет максимально. Очень надеюсь, что для всех американцев вы станете работать столь же агрессивно, как и для всех своих рейтингов».
Также Шварценеггер отправил новому президенту США видео, в котором Трамп цитировал Линкольна и призывал американцев не враждовать. Однако сам Трамп может стать продюсером этого шоу, и пока неизвестно, как будут складываться дальнейшие отношения между ним и голливудским актером.