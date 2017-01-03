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Портников: Трамп скорее договорится с Конгрессом, чем с Путиным

Портников: Трамп скорее договорится с Конгрессом, чем с Путиным
Виталий Портников в статье «Избрание Трампа - запрограммированный кризис институций» пишет о том, почему рано делать какие-либо выводы или прогнозы в отношении будущего взаимодействия Трампа и Путина, а также новоизбранного президента США с его однопартийцами в Конгрессе, - передает replyua.net.

Портников сообщает: Недавние санкции США против РФ взбудоражили всю мировую общественность. Сразу несколько сенаторов-республиканцев высказали «за» эти меры, что побудило некоторых полагать, что демократы и республиканцы смогут договориться в парламенте США и создать некий альянс». Журналист объясняет: «Если это произойдет, то в США сложится уникальная политическая ситуация – избрание главой государства бизнесмена без опыта государственной деятельности и участия в избираемых органах власти. Поэтому, не стоит делать поспешных выводов. В США чудовищная разбалансировка политической системы, и никто, даже сам Трамп, не знает, что будет делать дальше в связи с этим американский президент».

Портников пишет: «Никто не может оценить и масштабы этого кризиса. Последние санкции США против России настолько сильно усугубили ситуацию, что Трампу придется как-то выкручиваться. Однако, стоит понимать, что Трамп переживает в этом случае не из-за ухудшение отношений с Кремлем, а из-за того, что признание вмешательства России в президентские выборы в США ставит под сомнение его легитимность как главы государства». Журналист резюмирует: «Трампу со многим придется разобраться, прежде чем он пойдет – если пойдет, на сделку с Путиным. Может быть, он и решиться на нее для укрепления своего авторитета, однако пойдет ли на нее Путин? А что, если Путин воспринимает Трампа как человека, который обязан ему своей победой на выборах, а, значит, должен не сделки заключать, а благодарить, и делать выгодные предложения. Когда Трамп поймет это, ситуация резко изменится».
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