Трампа не убедили «доказательства» вмешательства России в американские выборы

Советник избранного президента США Шон Спайсер, которому пророчат пост пресс-секретаря Дональда Трампа, заявил, что Трамп считает «неубедительными» данные, которые якобы обнародовали спецслужбы США. В то же время Спайсер подчеркнул, что Трамп еще не рассматривал решение об отмене антироссийских санкций, поэтому обсуждение этой информации в СМИ является преждевременным.
В ходе общения с представителями СМИ Шон Спайсер отметил, что те разведданные, которые предоставили американские спецслужбы, не подтверждают факт вмешательства Кремля в избирательный процесс США, поэтому заявления о том, что Дональд Трамп победил на президентских выборах с помощью российских хакеров всего лишь слухи, не имеющие под собой никакой достоверной информации. По словам Спайсера, каждый день Дональд Трамп начинает с того, что заслушивает новые разведданные спецслужб и доклады своего окружения.
Шон Спайсер сообщил, что Трамп ожидает последних данных о вмешательствах России в избирательный процесс, после чего он проведет масштабный брифинг, на котором озвучит свою позицию относительно данной ситуации.