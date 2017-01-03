Джон Маккейн не исключает введение новых антироссийских санкций

В беседе с журналистами телеканала «1+1» известный своей проукраинской позицией представитель американской Республиканской партии Джон Маккейн заявил, что в связи с вмешательством Кремля в выборы президента США, в Конгрессе могут принять решение ввести новые санкции против РФ, передает replyua.net. В то же время, политик напомнил, что у Конгресса и главы Белого дома одинаковые полномочия, в связи с чем Дональд Трамп может воспользоваться своим правом вето на расширение санкционного списка. Не исключено также, что будущий президент США для воздействия на Кремль прибегнет к другим методам.
Джон Маккейн сообщил о возможности США применять большой перечень санкций против Кремля. Это, в частности, могут быть санкции персонального характера или же по отношению к определенным компаниям. Сенатор подчеркнул, что в настоящее время российская экономика находится в достаточно незавидном положении, поэтому американские санкции могут еще в большей мере ее ослабить.
Напомним, что в ходе недавнего посещения Мариуполя Маккейн выразил уверенность в том, что наступивший год станет годом освобождения оккупированных территорий Украины от российских военных.