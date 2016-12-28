В команде Трампа будет работать бывший помощник Буша-младшего

Журналисты американской газеты Hill сообщили о возможности назначения на пост советника будущего лидера США Дональда Трампа по вопросам предотвращения терроризма и внутренней безопасности бывшего помощника 43-го президента США Джорджа Буша-младшего Тома Боссерта, передает replyua.net. Согласно имеющимся сейчас сведениям, предложенная этому чиновнику должность является достаточно ответственной. У будущего помощника Трампа будет статус, аналогичный советнику по вопросам нацбезопасности. Экс-помощник Буша-младшего будет не только работать над борьбой с террористическими угрози, но и кибеорбезопасностью.
Недавно появилась информация, что Дональд Трамп назначил пресс-секретаря. Им будет Шон Спайсер, представляющий Национальный комитет Республиканской партии Соединенных Шатов. Более того, есть информация о планах Трампа сделать звезду Голливуда Сильвестра Сталлоне руководителем Национального фонда искусств. Согласно информации СММ, пока Трамп не озвучил Сталлоне официального предложения, также неизвестно мнение самого актера касаемо такой перспективы. Хотя ранее в интервью СМИ актер достаточно положительно оценивал кандидатуру Трампа на должность президента.