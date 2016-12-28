валюта
СпецтемаБомба в люк шасси Ту-154 была заложена в Москве

В команде Трампа будет работать бывший помощник Буша-младшего

В команде Трампа будет работать бывший помощник Буша-младшего
Журналисты американской газеты Hill сообщили о возможности назначения на пост советника будущего лидера США Дональда Трампа по вопросам предотвращения терроризма и внутренней безопасности бывшего помощника 43-го президента США Джорджа Буша-младшего Тома Боссерта, передает replyua.net. Согласно имеющимся сейчас сведениям, предложенная этому чиновнику должность является достаточно ответственной. У будущего помощника Трампа будет статус, аналогичный советнику по вопросам нацбезопасности. Экс-помощник Буша-младшего будет не только работать над борьбой с террористическими угрози, но и кибеорбезопасностью.

Недавно появилась информация, что Дональд Трамп назначил пресс-секретаря. Им будет Шон Спайсер, представляющий Национальный комитет Республиканской партии Соединенных Шатов. Более того, есть информация о планах Трампа сделать звезду Голливуда Сильвестра Сталлоне руководителем Национального фонда искусств. Согласно информации СММ, пока Трамп не озвучил Сталлоне официального предложения, также неизвестно мнение самого актера касаемо такой перспективы. Хотя ранее в интервью СМИ актер достаточно положительно оценивал кандидатуру Трампа на должность президента.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Очевидец падения Ту-154 рассказал, что произошло на самом деле
Важное за сутки
27 дек 2016
13814

Блогер: останні кілька днів візити на сторінки терористів Донбасу дуже радують

Блогер Олександр Коваленко підсумував результати моніторингу сторінок в соціальних мережах представників терористичного угруповання «ЛНР», - про це повідомляє replyua.net з посиланням на сторінку

27 дек 2016
13244

Кремль снял с себя ответственность за выполнение Минских соглашений

Российская Федерация – не сторона подписанных в Минске договоренностей, хотя свою подпись под документом с перечнем необходимых для их выполнения действий поставил на то время российский посол в

Последние новости

Стала известна вероятная дата встречи Порошенко с Трампом

Эксперт: США политически уступят России всю зону в Восточной Европе и Азии, и РФ получит обширный участок «своих» интересов

В Кремле озвучили заявление о будущем разделе Украины и убийстве украинцев (видео)

Ученые: совершать трудовые подвиги нужно на голодный желудок

В команде Трампа будет работать бывший помощник Буша-младшего

Джордж Майкл страдал от героиновой зависимости, - СМИ

Пономарь: этот пример заставит перестать бегать с воплями

Жители Одесской области этой ночью не спали из-за землетрясения

СМИ сообщили о подготовке Белым домом новых санкций против России из-за кибератак

Эрдоган обвиняет Обаму в поддержке «Исламского государства»

В соцсетях активно обсуждают докатившееся из Румынии до Украины землетрясение

Расшифровка самописца Ту-154: «Командир, мы падаем!»

Скончалась звезда киносаги «Звездные войны» Керри Фишер

ЄС звузив «Газпрому» доступ до OPAL

Новые подробности коррупционного скандала в Южной Корее: арестована глава Пенсионного фонда

Сазонов: де Савченко, а де люди, здатні думати

Сазонов: Савченко и те, кого она призывает в свою партию - это два полярных полюса магнита

На Кубе запретили называть именем Фиделя улицы и ставить ему памятники

Сазонов: еще одна неудобная правда для Сергея Лещенко

В рядах ИГИЛ воюют более 2000 подданных Саудовской Аравии

 Новости за день